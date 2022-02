Langenhagen

Eigentlich müssten die Signale der Stadt für die Anwohner der Breslauer Straße beruhigend sein. Bürgermeister Mikro Heuer (CDU) hatte angekündigt, die Öffnung der Breslauer Straße habe keine Priorität mehr. Doch für die Anwohner die Kuh damit noch lange nicht vom Eis. „Diese Ansage ist das Eine“, sagt Hermann Fedrowitz. Was am Ende herauskomme etwas Anderes.

Petition an Verwaltungsausschuss

Fedrowitz hat eine Petition an den Verwaltungsausschuss der Stadt Langenhagen gerichtet, in der er sich gegen die Öffnung der verkehrsberuhigten Hauptader der Silberseesiedlung als Zufahrtsstraße für das Klärwerk und den städtischen Betriebshof wendet. Diese Öffnung wäre aber nötig, sollte die Straße An der Neuen Bult für die Sicherheit Rad fahrender Schülerinnen und Schüler gesperrt werden – was ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten empfahl.

Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, haben die Anwohner zwei Lkws angemietet. Sie wollen demonstrieren, dass die Breslauer Straße zu schmal ist, um bis zu 400 zusätzliche Lastwagen in 24 Stunden zu verkraften. Schon die Einmündung in die Bothfelder Straße sei zu eng, um größere Fahrzeuge problemlos um die Ecke biegen zu lassen.

Fahrer eines Sattelschleppers lehnt den Test ab

Fedrowitz ist Fahrlehrer. Ursprünglich wollte er einen Kollegen bitten, mit einem 40-Tonnen-Sattelschlepper den Praxistest zu machen. „Der hat abgelehnt und gesagt, da fährt er mit so einem Fahrzeug nicht rein“, berichtet Fedrowitz. „Das könnte er gar nicht gefahrlos machen.“

Nun also sollen es zwei 7,5-Tonner beweisen. Den einen steuert Fedrowitz selbst, am Lenkrad des zweiten sitzt ein Profi. Harald Wiegand ist nach eigenen Angaben seit rund 40 Jahren mit Trucks europaweit unterwegs. „Mit 40-Tonnern“, betont er. „Nicht mit so kleinen Kisten wie diesen hier.“ Damit sei es für ihn kein Problem, durch die Breslauer Straße zu fahren. „Aber es ist schon eng. Und der Asphalt gibt das auch nicht her. Wenn zwei Lkws aneinander vorbei wollen, einer davon in den nicht befestigten Randbereich ausweicht, kann er umkippen.“

Notfalls die Außenspiegel einklappen

Die beiden Leihfahrzeug, Marke Iveco, sind 2,50 Meter breit, plus jeweils 20 Zentimeter für die Spiegel. Nun, die kann man ja notfalls einklappen. Was notwendig werden kann. An der schmalsten Stelle ist die Breslauer Straße gerade mal 5,50 Meter breit, wie die Anwohner gemessen haben. „Hier fahren dann aber auch die großen Feuerwehrfahrzeuge durch“, erklärt Fedrowitz. „Alle städtischen Lastwagen müssen zum Tanken auf den Betriebshof.“

Manchmal muss man die Außenspiegel einklappen, um aneinander vorbeizukommen. Quelle: Andreas Krasselt

Zum Start wollen sie die Situation an der Einmündung in die Bothfelder Straße demonstrieren. Wiegand ist mit seinem Lkw kurz aus der Siedlung herausgefahren und nähert sich nun aus Richtung des Truppenübungsplatzes. Die Kurve nach rechts in die Breslauer schafft er mit dem relativ kleinen Fahrzeug eigentlich ohne Probleme. Nur steht dort an der roten Ampel Fedrowitz mit dem zweiten Testfahrzeug. Nun wird es doch etwas enger. Es klappt, aber nur im Schneckentempo. Größere Lastwagen müssten in einer solchen Situation vermutlich ein wenig rangieren.

Slalom an parkenden Pkws vorbei

Auf der Breslauer Straße selbst parken viele Pkws. Wer hier durch will, muss Slalom fahren. Und bei Gegenverkehr muss einer warten. Bei 400 zusätzlichen Fahrzeugen am Tag dürfte das dann häufiger passieren. Die engste Stelle befindet sich etwa 80 Meter hinter der Bothfelder Straße. Noch etwas weiter die Straße hoch, geht die Breslauer in eine S-Kurve über. Auch dort wird es für Lastwagen, die sich entgegenkommen, schwierig. Wer zur Seite ausweicht, landet entweder im Matsch des Seitenstreifens oder auf dem Fußweg – falls dort kein Pkw geparkt ist.

Beim Vorbeifahren könnten sich die Lkw-Fahrer per Handschlag begrüßen. Quelle: Andreas Krasselt

Fedrowitz Petition steht auf der Tagesordnung des Petitionsausschusses am Donnerstagabend. Die anfangs offenbar von der Verwaltung priorisierte Sperrung, um die Verkehrssicherheit für Schülerinnen und Schüler am Verkehrsknotenpunkt Theodor-Heuss-Straße/An der Neuen Bult zu verbessern, wird nicht nur wegen dieser Demonstration immer unwahrscheinlicher. Auch Bürgermeister Heuer hat schon mit dem Alternativvorschlag des ADFC geliebäugelt, die Fußgängerampel an dem Knotenpunkt nach Norden zu verlagern und die Querung dann für die zu erwartenden Fußgänger- und Radfahrerströme zu erweitern.

Sperrung nur zu Stoßzeiten?

Denkbar wäre nach Ansicht der Anwohner aber auch eine nur zeitweise Sperrung der Straße An der Neuen Bult zu den Stoßzeiten. „Die meisten Schüler kommen gegen 8.15 Uhr“, ist Fedrowitz überzeugt. Und auch zu den Schlusszeiten gebe es Konzentrationen. „Wir wollen mal zählen, wie stark der Verkehr dort zu den verschiedenen Zeiten ist“, so Fedrowitz. Vielleicht, so die Hoffnung, würden entsprechende zeitlich begrenzte Sperrungen kaum ins Gewicht fallen. Dann könnte die Breslauer Straße bleiben wie sie ist. Das Thema wird das nächste Mal am Dienstag im Verkehrsausschuss des Rats behandelt.

Zur Galerie Fahren künftig massenhaft Lkws durch die Breslauer Straße in Langenhagen? Das könnte schwierig werden, dokumentierten Anwohner in einem Praxistest mit zwei Leih-Lkws.

Die SPD-Fraktion hat bereits den Antrag gestellt, den Knotenpunkt Theodor-Heuss-Straße/An der Neuen Bult auszubauen und die Breslauer Straße nicht freizugeben. Auch die Grünen beantragen aktuell: „Die zu erarbeitende Neuplanung soll den Kreuzungsbereich so nach Norden erweitern, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst zu Fuß und per Rad über die Theodor-Heuss-Straße nördlich der Straße An der Neuen Bult direkt auf das Schulgelände gelangen können“, wie der Fraktionsvorsitzende Wilhelm Zabel mitteilte.

Außerdem sollte auch ein möglicher Fuß- und Radweg auf der Ostseite der Theodor-Heuss-Straße in die Überlegungen mit aufgenommen werden. In diesem Bereich kann nach aktuellem Planungsstand irgendwann einmal die Stadtbahnverlängerung verlaufen.

