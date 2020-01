Kaltenweide/Krähenwinkel

In den beiden Oliven-Apotheken von Jan Waldhecker in Kaltenweide und Krähenwinkel ist in den vergangenen Monaten fleißig Geld gesammelt worden. In Spendendosen sowie einem gelb leuchtenden Schaukelauto mit Münzeinwurf sind so 1000 Euro zusammengekommen. Die Summe ist nun dem Kinderhospiz Löwenherz überreicht worden.

Das Schaukelauto selbst bekam Waldhecker Weihnachten 2017 von einem guten Freund geschenkt. Schnell war die Idee geboren, mit dessen Hilfe Geld für das Kinderhospiz zu sammeln, für das in der Apotheke bereits seit 2013 Geld gesammelt wird. Die Spende nahm nun Detlef Mauritz aus dem Vereinsrat des Kinderhospizes entgegen.

Das größtenteils aus Spenden finanzierte und ehrenamtlich betriebene Kinderhospiz Löwenherz in Syke nimmt unheilbar erkrankte Kinder gemeinsam mit Eltern und Geschwistern für eine oder mehrere Wochen auf. Zur Unterstützung hat der Verein die ambulante Kinderhospizarbeit in Bremen und Niedersachsen aufgebaut. Ehrenamtliche Helfer begleiten und unterstützen die Familien zu Hause. Für die kranken Kinder ist das Hospiz ein Ort, an dem sie Liebe und Geborgenheit erfahren – auch außerhalb ihrer Familie. Ein professionelles Team übernimmt die Versorgung.

Von Sven Warnecke