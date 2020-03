Langenhagen

Es sieht ein bisschen so aus wie bei der Abfertigung in großen Flughäfen oder vor den Eingängen von beliebten Fahrgeschäften in Freizeitparks – also überall dort, wo wartende Menschenmassen normal sind: ein Personenleitsystem im Labyrinth-Prinzip. „Das ist Teil unseres erweiterten Hygieneplans“, sagt Carsten Lambrich, Leiter der City Apotheke im CCL.

Dies soll helfen, dass die Kunden voneinander Abstand halten und damit die gebotene Distanz in Zeiten der Corona-Krise eingehalten wird. Aber auch für seine Mitarbeiter gibt es eine Veränderung bei der Umsetzung des Plans. Am Verkaufstresen trennt eine Acryl-Wand den Mitarbeiter vom Kunden. Diesen sogenannten Spuck-Schutz wiederum hat er auch in seinen weiteren Apotheken in Langenhagen und Isernhagen installiert. „Das ist wichtig, denn in die Apotheke kommen erkältete Kunden. Der normale Husten ist sowieso vorhanden“, sagt Lambrich.

Desinfektion ist Pflicht für Kunden

Jan Waldhecker betreibt die Oliven-Apotheken in Kaltenweide und Krähenwinkel. „Der große Run auf Medikamente ist weniger geworden. Die Leute gehen nur noch für das Nötigste raus“, berichtet er. Dennoch hat er seine Vorsichtsmaßnahmen an die Pandemie angepasst. Vor beiden Apotheken befinden sich Desinfektionsmittel. „Und wer die nicht nutzt, wird von unseren Mitarbeitern darauf angesprochen“, sagt Waldecker, der zudem am Verkaufstresen Plexiglas installiert hat.

In Krähenwinkel dürfen sich gleichzeitig nur zwei, in Kaltenweide vier Kunden im Verkaufsraum befinden. Wer jedoch Fieber hat, wird sofort über die Notdienstklappe bedient. Der Betrieb läuft gut, trotzdem arbeiten Waldhecker und sein Team derzeit am Limit. Was ihm in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen ist: „Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Wir beliefern Arztpraxen, Pflegedienste und weitere Bereiche, die für die Bevölkerung wichtig sind.“

Plexiglas müsste bis zur Decke gehen

Die Apotheke in Godshorn gehörte nach Information von Geschäftsführer Ilja Kutsenko zu den ersten Apotheken in der Region Hannover, die sich für drastische Maßnahmen entschied: Inzwischen schon in der dritten Woche läuft der Betrieb nur noch über die Notfallklappe. „Dazu gab es im Internet auch einen Shit-Storm. Aber für mich geht es darum, meine fünf Mitarbeiter zu schützen“, sagt Kutsenko und betont, „dass wir alle in Quarantäne müssen, wenn nur einer von uns erkrankt.“

Diese Art des Medikamentenverkaufs sei der beste Weg, sagt er. Von einem Spuck-Schutz hält er nichts. „Die Viren verteilen sich in der Luft. Dann müsste ich das Plexiglas bis an die Decke hochziehen oder eine Absauganlage einbauen.“ Auch Kutsenko ist, ähnlich wie Jan Waldhecker, ein Appell wichtig. „Wir machen das Beste aus der aktuellen Situation und sind zu 100 Prozent für die Menschen da.“ Dazu zählen für ihn auch die Mitarbeiter, daher hat er die Öffnungszeiten von 18.30 auf 17.30 Uhr verkürzt. „Die Arbeit ist derzeit sehr schwer. Meine Leute müssen viel rennen, telefonieren und gegen Lieferengpässe ankämpfen. Sie brauchen jetzt mehr Zeit, um sich auszuruhen.“

