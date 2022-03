Langenhagen

Es geht voran am Silbersee: Noch sieht es klar nach Baustelle aus, doch im hinteren Teil des Parkplatzes, der sich westlich des Naherholungsgebietes befindet, lassen sich sehr gut erste Strukturen erkennen. Somit steigt die Hoffnung, dass die Abstellflächen in der Nähe der Minigolfanlage, die den schnellen Zugang zur Strandalm ermöglichen, trotz Bauverzögerung fertig sein können, wenn der Badebetrieb in Schwung kommt.

Zahlreiche Bordsteine wurden bereits in der Erde verankert. Sie grenzen die künftigen Stellplätze der Autos zu den neuen Grünflächen hin ab. Das Besondere: In der Längsachse zeigen sie regelmäßige Aussparungen. So wirkt diese Begrenzung fast ein wenig wie eine Burgmauer in Miniaturformat. „An diesen Durchlässen wird künftig das überschüssige Regenwasser, das nicht auf den Stellplätzen versickern konnte, in die Versickerungsmulden abfließen können“, berichtet Birgit Karrasch von der städtischen Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe.

Gastronomie am See: Der neue Parkplatz soll auch einen besseren Zugang zur Strandalm ermöglichen. Quelle: Frank Wilde

Sanierung kostet 750.000 Euro

Mit seinen rund 50 Jahre war der Stellplatz schon deutlich in die Jahre gekommen. Anfangs bestand er noch aus Schlacke- und Sandsteinpflaster, erst später wurde er asphaltiert. In die Sanierung investiert die Stadt Langenhagen rund 750.000 Euro. Einen großen Teil der Kosten verschlingt die ordnungsgemäße Entsorgung von belasteten Asphalt, Bodenmaterialien und Schlackesteinen. Damals waren diese Materialien Stand der Technik, heute müssen sie aufwendig in Spezialdeponien entsorgt werden.

Mit der Umgestaltung werden zudem 41 neue Bäume gepflanzt und die Anzahl der Stellplätze um etwa 40 Prozent erhöht. Nach Fertigstellung bietet der Parkplatz Raum für insgesamt 126 Fahrzeuge. Bislang hatte ein Gehölzstreifen den alten, etwa 5250 Quadratmeter großen Parkplatz zweigeteilt. Der kleinere Teil im Norden nahe der Bothfelder Straße war unbefestigt und verfügte über keine Stellplatzmarkierungen. Das hatte zur Folge, dass die Autos oft kreuz und quer abgestellt wurden.

Ähnliche Probleme gab es auch auf dem asphaltierten Teilstück, da dort die Markierungen längst verblasst und die Stellplätze für moderne Fahrzeuge ohnehin viel zu schmal waren. Oft blockierten größere Wagen gleich zwei Plätze. Auch die Anordnung im Fischgrätenmuster verschenkte möglichen Parkraum. Die neuen Stellflächen werden senkrecht zur Fahrgasse ausgerichtet.

Sturm und Regen behinderten die Arbeiten

Der Rat hatte der Sanierung im vergangenen Herbst zugestimmt. Die Erdarbeiten hatten daraufhin im November begonnen. Der Abriss der vorhandenen Einfassungen aus Granit, die Trennung der verschiedenen Bodenmaterialien sowie deren Entsorgung prägten die ersten Wochen des Umbaus. „Der stürmische und nasse Februar haben die Arbeiten verzögert, aber inzwischen sind die Abbrucharbeiten abgeschlossen“, sagt Karrasch.

Alte Einfassungen werden wiederverwendet

Das Bild auf der Baustelle bestimmen mittlerweile die Einfassungen der zukünftigen Parkplätze. Für den Neubau werden die alten Einfassungen aus Granit komplett wiederverwendet. „Diese Wiederverwendung schont die Umwelt und spart Ressourcen.“ Zudem dienen die erhöhten Kantensteine als Anfahrschutz. Dadurch muss der Bereich, in dem Front oder Heck der Fahrzeuge über die Einfassung hinausragen, das sogenannte Überhangmaß, nicht versiegelt werden. Regenwasser kann so dort ungehindert versickern.

Aktuell arbeitet die beauftragte Fachfirma nach Auskunft der Stadt mit Hochdruck daran, die wetterbedingte Verzögerung zu kompensieren. „Sofern die Witterung so bleibt, kommen wir gut voran“, berichtet Karrasch. Ziel sei weiterhin, den umgestalteten Silbersee-Parkplatz bis Ende des Frühjahrs fertigzustellen.