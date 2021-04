Langenhagen

Die Zahl der Arbeitslosen in Langenhagen hat sich von März auf April um 15 auf 2427 Personen verringert. Das waren 312 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Diese Zahlen hat die Agentur für Arbeit Hannover am Donnerstag bekannt gegeben.

Die Arbeitslosenquote in Langenhagen betrug demnach im April wie schon im März 8,0 Prozent – das ist auch exakt der Wert für die gesamte Region Hannover. Vor einem Jahr belief sich die Arbeitslosenquote in Langenhagen auf 7,1 Prozent, im März 2020 sogar noch auf 6,2 Prozent.

Dabei meldeten sich im April 355 Personen neu oder erneut arbeitslos, 123 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 369 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 148). Seit Jahresbeginn gab es damit insgesamt 1381 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 424 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 1323 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 106). Der Bestand an Arbeitsstellen in der Flughafenstadt ist im April um 22 auf 658 Stellen gestiegen.

Von Frank Walter