Langenhagen

Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsmarkt in Langenhagen in den Jahren 2020 und 2021 in besonderem Maße getroffen. Eine jetzt von der Region Hannover herausgegebene „Statistische Kurzinformation“ widmet sich der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt und den 20 Umlandkommunen.

Starker Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Pandemie

Der Untersuchung zufolge liegt die Zahl der Arbeitslosen regionsweit um 6,6 Prozent über dem Vorpandemie-niveau. Sieben Städte und Gemeinden liegen über diesem Durchschnittswert. Den höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit hatte neben Laatzen (14,4 Prozent) und Barsinghausen (13,1 Prozent) Langenhagen mit 11,9 Prozent zu verkraften. Dies hatte offenbar mit dem hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen von 51,9 Prozent in der Flughafenstadt zu tun, aber auch mit dem ebenfalls relativ hohen Anteil an Ausländerinnen und Ausländern unter allen Arbeitslosen (41,3 Prozent). Der vollständige Inhalt der Kurzinformation kann im Internet auf www.hannover.de eingesehen werden.

Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar 2022

Für Februar 2022 meldete die Arbeitsagentur am Mittwoch für den Geschäftsstellenbezirk Langenhagen, dass sich die Arbeitslosigkeit gegenüber Januar um 28 auf 2152 Personen verringert hat. Das waren 355 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 7,0 Prozent nach 7,1 Prozent im Januar. Ein Jahr zuvor hatte sie sich auf 8,2 Prozent belaufen.

Dabei meldeten sich im Februar 324 Personen neu oder erneut arbeitslos, drei weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 351 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 52). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 677 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 36 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber standen 619 Abmeldungen von Arbeitslosen (plus 33).

Der Bestand an freien Arbeitsstellen ist im Februar um 15 auf 867 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es damit 228 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten allein im Februar 205 neue Arbeitsstellen, 24 mehr als im Februar 2021. Seit Januar 2022 gingen 434 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 110 Stellenangeboten.

Von Frank Walter