Die Hochzeit liegt zwar schon 60 Jahren zurück – an die äußeren Umstände kann sich Ingrid Baumsteiger aber noch genau erinnern. „Es hat fürchterlich gedonnert und gewittert. Ich habe in der Kirche den Pastor kaum verstanden.“ Trotz des Unwetters hat der Tag Glück gebracht. Denn die Ehe von Arnold und Ingrid Baumsteiger, geschlossen am 26. August 1960 in Hannover, hat gehalten. Am Mittwoch feiern die Langenhagener ihre diamantene Hochzeit.

Im Tanzlokal kennengelernt

Das Hochzeitsbild von 1960. Quelle: Stephan Hartung

Erstmals aufeinandergetroffen sind sie in ihrer heutigen Heimatstadt. Arnold Baumsteiger, in der Nähe von Aachen geboren und Ende der Fünfzigerjahre bei der Bundeswehr in Bothfeld stationiert, besuchte mit einigen Soldaten das Tanzlokal Drei Eichen an der Walsroder Straße. Dieses Ausflugsziel war auch bei der gebürtigen Hannoveranerin Ingrid Markowski und ihren Freundinnen sehr beliebt. „Wir haben miteinander getanzt und uns dadurch kennengelernt“, erinnert sich der heute 84-Jährige. „Aber er hat jemanden vorgeschickt, damit ich aufgefordert werde“, berichtet seine Frau schmunzelnd.

Was sie dabei festgestellt haben dürften: Sie haben beide den Beruf des Schneiders gelernt. „Ich habe noch meine Gesellenprüfung im elterlichen Betrieb gemacht. Aber die Bundeswehr hat mich mehr interessiert“, sagt Arnold Baumsteiger. Drei Jahre blieb er dort, seine spätere Frau war von einer Verlängerung beim Militär nicht angetan. „Die Liebe hat gesiegt“, sagt er heute mit einem Augenzwinkern.

Wechsel in die Textilbranche

Nach dem Ende seiner Bundeswehrzeit stand er aber zunächst ohne feste Bleibe da. „Eines Tages kam er an und fragte, ob wir ein Zimmer für ihn haben“, sagt die heute 79-Jährige und betont die damaligen Verhältnisse. Denn einen fremden Mann zu Hause aufnehmen, da musste schon „etwas Festes“ vorhanden sein. „Meine Eltern haben zugestimmt, denn wir waren immer ein großes und offenes Haus. Wir mussten uns aber verloben.“ Kein Problem für ein über beide Ohren verliebtes Paar. Am 5. September 1959 wurde die Verlobung, am 26. August 1960 die Hochzeit gefeiert.

In Langenhagen wohnten sie damals und heute, zwischendrin liegen 30 Jahre in Burgdorf. Auch beruflich änderte sich einiges. Arnold Baumsteiger arbeitete bis zum Renteneintritt 35 Jahre lang in leitender Funktion in einer Betonfirma in Hannover. Seine Frau setzte zunächst ihre Tätigkeit als Schneiderin fort, wechselte dann in die Textilbranche und arbeitete als kaufmännische Angestellte in Burgdorf. 1997 ging es dann zurück nach Langenhagen ins selbst gebaute Haus.

Immer wieder extreme Wetterlagen

Das Hobby der Baumsteigers ist beim Blick in ihren Garten leicht zu erkennen. Sie haben eindeutig einen grünen Daumen. „Das macht Madame alles“, sagt Arnold Baumsteiger und lacht. Gemeinsam sangen sie zehn Jahre lang im Gemischten Chor Brink. Zu den Lieblingsreisezielen zählten Spanien, Österreich, Dänemark und Sylt. Eine Reise zur diamantenen Hochzeit wird es aber nicht geben. „Dieses Jahr geht es nicht wegen Corona. Bei unserer goldenen Hochzeit war der ganze Tag verregnet, zur Silberhochzeit hatten wir 35 bis 40 Grad“, erinnert sich Ingrid Baumsteiger und lacht. Und zur grünen Hochzeit gab es bekanntlich ein Donnerwetter.

Von Stephan Hartung