Langenhagen

„Erschöpft“ – so nennt der Langenhagener Mediziner Dr. Matthias Marquardt sein jüngstes Buch, das nach einem Jahr Corona-Pandemie erschienen ist und dessen Titel den Gemütszustand vieler Patienten und Langenhagener beschreibt. Und auch wenn der Zeitpunkt des Schreibens durchaus im Zusammenhang mit der Pandemie stehe, so liege hinter dem Buch eine lange Geschichte, sagt der 44-Jährige mit einer Privatpraxis an der Schützenstraße.

„Warum uns allen die Kraft ausgeht – und was wir dagegen tun können“ lautet der Untertitel des Buchs, dabei bringt Marquardt eigene Erfahrungen aus zwei Burnouts ein. „Ich halse mir gern Dinge auf, und gerne auch viele Dinge gleichzeitig“, sagt er und fügt hinzu, das erste Mal habe er den Bogen überspannt, als er parallel zum Staatsexamen für den Iron Man trainierte und das erste Buch schrieb. Damals ging es um eine Leidenschaft, die den Mediziner bis heute antreibt: das Laufen. Seit damals ist „Die Laufbibel“ in 18 Auflagen erschienen, und in seiner Praxis kommen vorzugsweise jene Menschen zusammen, die gern die Laufschuhe schnüren oder es zumindest vorhaben.

Burnout gibt Anstoß für das Sachbuch

Mühsam, sagt der Internist und Sportmediziner, habe er sich als junger Mann aus dem Erschöpfungssyndrom herausgearbeitet, gut 20 Jahre hielten die Erfahrungen aus jener Zeit an. Seitdem absolvierte er seine Ausbildung zum Facharzt, er hielt Vorträge über das Laufen und über Triathlon, er gab Fachmagazine und Sachbücher heraus, öffnete die Praxis, gründete eine Familie und hielt in dieser Zeit die Balance zwischen Belastung und Entlastung. Zum Jahreswechsel 2019/2020 aber schlich sich erneut eine große Erschöpfung ein, die den Check-up-Mediziner letztlich zu Beginn der Pandemie schlicht ausknockte.

„Im ersten Lockdown war ich richtig schwer erkrankt“, sagt Marquardt heute mit sachlichem Tonfall. Die Krankheit begann mit einer Mittelohrentzündung, auf die ein Antibiotikum nicht anschlug. „Und dann gab es über Tage kein anderes Thema als Corona: Wie organisieren wir die Praxis? Welche Infektionsgefahr droht uns im Alltag? Woher bekommen wir Schutzausrüstung?“, erinnert sich der Arzt an den März 2020. Irgendwann habe ihm jede Kraft, jeder Antrieb gefehlt. Der Mediziner zog sich mit seiner Familie über Wochen zurück, bis er genesen war. Dabei, sagt er durchaus selbstkritisch, hätte er die Anzeichen schon eher bemerken müssen.

„Wir Menschen finden vieles, aber nicht die Mitte“

Denn im Praxisalltag bekommt er die Probleme gespiegelt: Patienten schildern ihre Erschöpfung schon am Morgen, eine große Antriebslosigkeit, auch alltägliche Aufgaben anzugehen, und eine Unzufriedenheit, die sich aus dem scheinbar kaum oder nur schwer zu durchbrechenden Kreislauf ergibt. „Wir Menschen finden vieles, aber selten die Mitte“, fasst Marquardt seine Beobachtung zusammen – eine Entwicklung, die vor Jahren begonnen hat und die sich in der Pandemie verschärft. „Wer seit einem Jahr im Homeoffice sitzt, empfindet die Situation längst nicht mehr als vermeintliche Freiheit, er möchte seine Kollegen wiedersehen, in den Alltag zurückkehren“, hat der Mediziner beobachtet. Mehr noch: Die Grenze zwischen Privatem und Beruflichem verschwimme. „Körperliche und zwischenmenschliche Aspekte verringern sich, während gleichzeitig die mentale Anspannung steigt.“

Zurück zur Spontanität, weg vom Termindruck

Natürlich, sagt er, gebe es unterschiedliche Gründe für Erschöpfung, Burnout und Depression, deren Krankheitsbilder er im Buch erläutert. Umso wichtiger sei, beispielsweise mit einem Blutbild nach körperlichen Ursachen zu suchen. Doch oftmals finde er den Ausgangspunkt einer schweren Erschöpfung im beruflichen oder privaten Umfeld – und in der gesellschaftlichen Entwicklung. „Wenn meine Eltern früher eine Pause brauchten, schickten sie uns zum Spielen nach draußen.“ Das könne er heute bei seinen Kindern ähnlich handhaben. „Aber nach kurzer Zeit sind sie wieder drinnen, weil sie einfach niemanden zum Spielen finden“, nennt er ein Beispiel. In der Folge übernähmen Eltern dann die Bespaßung der Kinder, anstatt zur Ruhe zu kommen.

Schneller, höher, weiter: Dieses Motto, sagt Marquardt, durchziehe heute viele Bereiche. Sei es im Urlaub, wenn jeder einem Hotspot nachjage, im Sport, wenn ein Läufer per App seine Schritte, Puls oder Kalorienverbrauch messe, oder eben im Beruf. Er plädiere für körperliche Aktivität als Ausgleich – beim Laufen, Wandern, Radfahren. „Täglich“, sagt er. Die Balance zu finden zwischen mentalem Stress und Bewegung an der frischen Luft sei essenziell. Zudem empfehle er, den Freizeitstress zu reduzieren. „Ein Wochenende, an dem kein Familienmitglied einen Termin hat, gibt ein Gefühl von Spontanität zurück“, weiß er aus Erfahrung. Und nicht zuletzt warnt er vor der Konsumfalle, die sich beispielsweise aus einer scheinbar Rundum-sorglos-Kreuzfahrt ergebe. „Eine Radtour bietet deutlich mehr Entspannung“, sagt er. Sie biete, wenn sie nicht gekoppelt werde an Leistungsdruck, wieder Raum für spontane Entdeckungen und Muße – eben jene Möglichkeiten, die im Termindruck des Alltags untergingen.

Info: Das Buch „Erschöpft. Warum uns allen die Kraft ausgeht – und was wir dagegen tun können. Mit dem Recharge-Programm für ein gutes Leben“ kostet 18 Euro, es ist erschienen im Verlag Bastei Lübbe AG.

Von Antje Bismark