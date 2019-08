Langenhagen

Dieser Renntag verspricht wieder reichlich Glamour und einen hohen Promi-Faktor aus Show-Business, Politik und Wirtschaft: Am Sonntag, 18. August, wird ab 13 Uhr auf der Neuen Bult der Audi Ascot-Renntag geboten. Stargast in diesem Jahr ist die Sängerin Vicky Leandros, die nicht nur als Jurorin beim Lady-Elegance-Wettbewerb mitwirkt, sondern auch für Autogrammwünsche des Publikums zur Verfügung steht. Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella ist gut behütet dabei, ebenso wie Sportmoderatorin Laura Wontorra.

Laura Wontorra moderiert Bundesliga-Fußball im deutschen Fernsehen. Quelle: Archiv

Beim Lady-Elegance-Wettbewerb kürt die prominent besetzte Jury das eleganteste Outfit der Besucherinnen. Frauen mit Hut haben freien Eintritt. Als Hauptgewinn lockt das Audi VIP-Package „ Berlinale 2020“ inklusive Hotelübernachtung, Dinner und Zugang zum VIP-Bereich der After Show Party. Bei der Prämierung des Kinder-Hut-Wettbewerbs werden fünf Kinder gekürt, deren vor Ort gebastelte Kopfbedeckung der Jury am meisten Freude bereitet. Beide Wettbewerbe finden auch in diesem Jahr unter den Augen namhafter Gäste statt. Mit dabei unter anderen: Prinzessin Elna-Margret zu Bentheim und Steinfurt sowie die Schauspielerinnen Andrea Lüdke und Sandra Quadflieg.

Hauptrennen ist der Audi-Preis

Sportliches Glanzlicht ist der Große Preis des Audi Zentrums Hannover, ein mit 52.000 Euro dotiertes Rennen über 1750 Meter. Es starten ausschließlich dreijährige Pferde. Ein internationales Listenrennen über 2200 Meter markiert mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro den zweiten Galopper-Höhepunkt des Tages.

Auf der Rennbahn Neue Bult in Langenhagen wird wieder Galoppsport geboten. Quelle: Florian Petrow (Archiv)

PS-Freunde werden an diesem Renntag auf der Neuen Bult noch weitere Highlights finden. Audi präsentiert drei Rennwagen: den Audi Sport quattro E2 Pikes Peak (1985), mit dem Walter Röhrl als Rallye-Weltmeister Motorsportgeschichte geschrieben hat, den Audi e-tron FE05, einen vollelektrisch angetriebenen Rennwagen, sowie den Audi R18 E-tron – der Geweinnerwagen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2012 und 2013.

Von Stephan Hartung