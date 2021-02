Langenhagen

Auf dem Marktplatz öffnen am Sonnabend regelmäßig die Markthändler ihre Stände. So auch am 13. Februar. Auf dem großen Platz zwischen City Center Langenhagen und Rathaus finden die Kunden von 8 bis 13 Uhr alle gängigen Waren von Obst und Gemüse über Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu Blumen und Pflanzen – selbstverständlich auch Textilien sowie weitere Haushaltswaren werden dort feilgeboten.

Doch auch dort gilt, wie überall im Land in der Corona-Pandemie, zum Schutz aller Mitmenschen die Maskenpflicht. Aber nicht alle halten sich daran. Als stillen Protest – oder doch eher als Appell – hat nun ein Unbekannter ein Zeichen gesetzt: Auf dem Innenhof des Rathauses trägt die dort stehende Skulptur eine Mund-Nasen-Bedeckung und erinnert an das seit geraumer Zeit notwendige zusätzliche „Bekleidungsstück“. Natürlich gilt das auch für den Wochenmarkt.

Von Sven Warnecke