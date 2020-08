Langenhagen

„Schenke Leben, spende Blut“ – diesem Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) sind am Dienstag 79 Menschen in den Ratssaal des Langenhagener Rathauses gefolgt. Die Freiwilligen hätten den Aktionstag nach Auskunft von Stadtsprecherin Juliane Stahl dazu genutzt, „um einen Beitrag für das Allgemeinwohl zu leisten“. Und weiter: „Denn auch in Zeiten des Coronavirus werden Blutspenden dringend benötigt, um Blutpräparate für Therapien und Notfallversorgung zur Verfügung zu haben.“

Doch damit der Blutspendedienst des DRK, unterstützt von vielen Ehrenamtlichen überhaupt derartige Aktionen starten kann, musste das Verfahren massiv geändert werden, um den derzeit wegen der Corona-Krise geltenden Abstands- und Hygieneregeln Folge leisten zu können. Es gab Einlassbeschränkungen in den Ratssaal, aber kein wie sonst übliches Büfett im Nachgang einer Spende. Vielmehr händigten die Mitstreiterinnen um Roswita Falkenberg Lunchpakete aus. Diese enthielten außer etwas Obst auch frisch belegte Brote.

DRK zeigt sich mit Resonanz zufrieden

„Mit dem Ergebnis des Aktionstags im Rathaus sind wir sehr zufrieden“, berichtet Falkenberg, zweite Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe Langenhagen, im Anschluss. Dieser Termin wird bereits seit 2006 einmal im Jahr für die Beschäftigten der Stadt Langenhagen angeboten. An ihm können aber auch Interessierte außerhalb der Verwaltung teilnehmen, heißt es von Stahl weiter. Im vergangenen Jahr nahmen 92 Menschen das Angebot wahr, 2018 waren es 77.

Die nächsten Blutspenden sind für Dienstag, 15. September, in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße sowie am 20. Oktober beim Sport-Club Langenhagen (SCL) an der Leibnizstraße geplant. Dabei können die Freiwilligen in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr Blut spenden – getreu dem DRK-Motto, Leben zu schenken.

Von Sven Warnecke