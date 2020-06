Ab sofort gibt es ein neues Angebot des Kreisjugendwerkes (KJW) der AWO Region Hannover auf dem Gelände des Interkulturellen Erlebnisparks (IKEP) in Langenhagen. An drei Tagen pro Woche werden Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren auf dem Platz in Kaltenweide betreut. Es zieht wieder Leben ein.