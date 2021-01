Die Grundschulen in Langenhagen müssen sich nach dem Wiederbeginn im Wechselunterricht-Modell nun erneut umstellen. Die Ankündigung des Kultusministeriums vom Mittwoch bedeutet für sie vor allem eines – viel Arbeit.

Lehrerin Nadja Kurzetz gibt am Mittwoch Unterricht in ihrer zur Hälfte besetzten Klasse 1c an der Grundschule Krähenwinkel. Quelle: Stephan Hartung