Langenhagen

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 23.45 Uhr, und Sonnabend, 7.15 Uhr: An gleich vier Fahrzeugen haben Unbekannte in dieser Zeit die Außenspiegel beschädigt. Entlang der Kastanienallee entstand an zwei grauen VW Up ein Schaden von jeweils rund 300 Euro sowie an einem weißen Mercedes Vito ein Schaden von 150 Euro. Betroffen ist zudem ein Hyundai Tucson, der an der Feldstraße abgestellt war. Dort liegt der Schaden laut Polizeibericht ebenfalls bei 150 Euro.

Wer Hinweise geben kann zu den Taten oder ebenfalls Beschädigungen an seinem Fahrzeug in diesem Bereich festgestellt hat, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander