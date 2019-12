Langenhagen

Die Polizei Langenhaben hat am Wochenende eher ungewöhnliche Sachbeschädigungen zu Protokoll nehmen müssen. In die Heckscheibe zweier Autos haben Unbekannte je eine Bierflasche geworfen. Es entstand ein Schaden in Höhe von jeweils rund 1000 Euro. Betroffen sind ein weißer Audi, der an der Schützenstraße zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 0.30 Uhr, auf einem Parkplatz abgestellt worden war, während sein Fahrer das Kino besuchte. Das zweite Auto ist ein roter Mazda, der am ebenfalls in der Nähe des Kinos befindlichen Walter-Raap-Weg abgestellt war. Dort kann der Tatzeitraum allerdings nur grob zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, eingegrenzt werden. Rätselhaft erscheint der Polizei auch ein Loch, das nun in dem Dach eines an der Breslauer Straße abgestellten grauen Mercedes an einem der Dachholme zu sehen ist. Einzig ein Aufbruchversuch scheidet nach Angaben der Polizei aus. Mit welchem Gegenstand das Loch in das Auto gemacht wurde, sei allerdings nicht klar.

Wer Hinweise hat, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage oder unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander