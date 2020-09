Langenhagen

Ein Dieb hat am Donnerstag zwischen 6.45 und 12 Uhr am Harzweg in Langenhagen das Stoffverdeck eins VW Käfer Cabriolets aufgeschlitzt. Durch die entstandene Öffnung entriegelte er die Schlösser und stahl dann verschiedene Werkzeuge aus dem Innenraum. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Frank Walter