Langenhagen

Unbekannte haben an der Papenriede in Langenhagen bei einem Autoaufbruch eine Vielzahl an Werkzeugen erbeutet. Der weiße Peugeot-Transporter war seit Dienstag dort geparkt, entdeckt wurde der Aufbruch am Mittwoch um 7.40 Uhr. Die Täter drangen durch eine der hinteren Schiebetüren ins Innere des Fahrzeugs ein. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Zeugen sollten sich im Kommissariat Langenhagen, Telefon (05 11) 1 09 42 15, melden.

Von Frank Walter