Ein Dieb hat am Wochenende in Godshorn beim Einbruch in einen geparkten Transporter unter anderem ein Tablet erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Sonnabend, 11 Uhr, an der Straße Alt-Godshorn. Um an das Tablet zu gelangen, schlug der Täter die Beifahrerscheibe ein. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 109-4215.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, Wertsachen wie Mobiltelefone oder Tablets in Fahrzeugen zu lagern. Sollte dies doch erforderlich sein, so sollten die Eigentümer darauf achten, dass die Wertgegenstände zumindest von außen nicht sichtbar sind.

Frank Walter