Langenhagen

Da kann von Resozialisierung keine Rede sein: Frisch aus dem Gefängnis entlassen hat ein 72-Jähriger mit langer krimineller Vergangenheit offenbar eine neuerliche Serie von Autoaufbrüchen gestartet. Beamte der Polizei Langenhagen erwischten ihn auf frischer Tat.

Seit dem 25. Dezember hatten die Beamten in einem eng gefassten Bereich der Kernstadt eine auffällige Häufung von Einbruchsdiebstählen in Autos festgestellt. Insgesamt war es zu vier Taten gekommen, bei denen der Täter jeweils eine Scheibe eingedrückt und sich dann Gegenstände aus dem Fahrzeuginnern gegriffen hatte.

Polizisten beobachten Autoaufbruch

Während eines Sondereinsatzes beobachteten Polizisten am Montag gegen 15 Uhr den bereits amtsbekannten 72-Jährigen dabei, wie er an der Veilchenstraße an einem Auto eine Seitenscheibe mit einem Schraubendreher zum Bersten brachte. Dann griff er sich einen auf dem Beifahrersitz abgestellten Rucksack.

Die Beamten nahmen den Mann noch vor Ort fest. Den Rucksack gaben sie der Geschädigten zurück. Der Täter kam zunächst in Polizeigewahrsam, da er keinen festen Wohnsitz hat. Wie sich schnell herausstellte, war der Mann erst am 21. Dezember nach der Verbüßung einer einjährigen Haftstrafe aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Gesessen hatte er wegen Einbruchsdiebstählen in Pkw. Der Mann sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Frank Walter