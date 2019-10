Langenhagen

Nach einem Unfall an der Hanseatenstraße am Mittwoch sucht die Polizei den unbekannten Verursacher. Ein 34-Jähriger hatte seinen Škoda Fabia um 8.20 Uhr am Straßenrand geparkt. Nach Angaben eines Polizeisprechers bemerkte ein Arbeitskollege eine Viertelstunde später, dass der Wagen beschädigt war und informierte den Fahrzeughalter. Vermutlich war ein anderer Wagen rückwärts aus einer Hofeinfahrt herausgefahren und gegen das Auto geprallt. Der Škoda wurde dadurch an den Bordstein geschoben, unter anderem wurde der Kotflügel eingedrückt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 3000 Euro. Dank Videoaufzeichnungen von einem ansässigen Unternehmen konnten die Beamten den Unfall bereits rekonstruieren. Der Verursacher ist jedoch noch flüchtig.

Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley