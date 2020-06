Langenhagen

Die Atemalkoholkontrolle zeigte am Ende 1,62 Promille: Doch die Trunkenheit am Steuer wird nicht das einzige Verfahren bleiben, das einen 54-jährigen Mann erwartet. Die Polizei hatte ihn am Sonnabend gegen 1 Uhr in Langenhagen auf der Walsroder Straße an der Weiterfahrt mit seinem Auto hinderte. Denn bei der Kontrolle zeigte sich zudem, dass der Fahrer gar keinen Führerschein besitzt. Der 51-jährige Halter des Wagens saß bei der Trunkenheitsfahrt ebenfalls mit im Auto. Auch gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren: Wer duldet, dass eine Person ohne Führerschein das eigene Auto fährt, macht sich ebenfalls strafbar.

Während mobile Atemalkoholkontrollen aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich nicht möglich waren, ist die Polizei Langenhagen nach eigenen Worten inzwischen mit Geräten ausgestattet, die mit Hilfe eines Rückstoßventils eine Ansteckung unmöglich machen.

Von Rebekka Neander