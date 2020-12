Langenhagen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag gegen 9.30 Uhr offenbar im Vorbeifahren einen an der Niedersachsenstraße in Langenhagen ordnungsgemäß abgestellten Transporter der Marke Citroën Jumper touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Die Polizei Langenhagen ermittelt nun wegen Unfallflucht. An dem geparkten Transporter wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Wie ein Sprecher des Kommissariats am Sonntag mitteilte, konnten Polizisten am Unfallort ein Teil des mutmaßlichen Fahrzeugs des Verursachers – eines Renault – sicherstellen.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke