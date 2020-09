Godshorn

An der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn hat ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes E300 so touchiert, dass die komplette Frontschürze abriss. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne auf den Besitzer des Benz zu warten oder die Polizei zu verständigen. Ereignet hat sich die Straftat am Dienstag zwischen 9.15 und 9.55 Uhr. Die Reparatur der E-Klasse dürfte nach Schätzungen der Polizei etwa 5000 Euro kosten.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 im Polizeikommissariat Langenhagen melden.

Von Frank Walter