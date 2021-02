Engelbostel

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Resser und der Kananoher Straße in Engelbostel sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei beziffert den Schaden am Montag auf etwa 20 000 Euro.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Langenhagen, war ein 47 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Polo gegen 16 Uhr auf der Kananoher Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich der Resser Straße – der Landesstraße 380 – habe der Mann dann die Vorfahrt eines 74-jährigen Skoda-Fahrers übersehen. Ungebremst kam es zum Zusammenstoß. Sowohl der 74-Jährige als auch seine vier Jahre jüngere Beifahrerin in dem Skoda Fabia wurden dabei verletzt und später ins Nordstadt-Krankenhaus transportiert.

Anzeige

Wie Bunke weiter berichtet, versuchte der Unfallverursacher anschließend, zu Fuß zu flüchten. Alarmierte Streifenbeamte konnten den Mann jedoch noch in der Nähe stellen. Der Grund der Flucht stand nach einem Schnelltest mit dem Alkomaten dann auch rasch fest: 1,31 Promille zeigte das Gerät an. In der Folge wurde eine Blutprobe angeordnet. Das Ergebnis stand am Montag aber noch aus. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde sichergestellt.

Von Sven Warnecke