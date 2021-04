Langenhagen

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Langenhagen verantworten. Passanten hatten den Mann am Sonnabend, 10. April, gegen 23.40 Uhr dabei beobachtet, wie er in Schlangenlinien auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs war. Zudem soll er in dem Fahrzeug auffallend langsam gefahren sein. Sie alarmierten per Notruf die Wache.

Eine Polizeistreife stoppte den Langenhagener schließlich. Die Beamten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch. Da allerdings ein Schnelltest mit dem Alkomaten abgelehnt wurde, folgte eine angeordnete Blutprobe im Kommissariat. Sowohl der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Autofahrer gibt Konsum von Betäubungsmitteln zu

Bei einer weiteren Kontrolle hatten Polizisten am Sonnabend gegen 17 Uhr zuvor einen Autofahrer auf der Walsroder Straße in Langenhagen gestoppt. Dabei räumte der 32-Jährige ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auf der Wache wurde ihm daraufhin auf freiwilliger Basis eine Blutprobe entnommen, heißt es von einem Kommissariatssprecher am Sonntag. Die Weiterfahrt wurde dem Mann zunächst untersagt.

Von Sven Warnecke