Kaltenweide

Der 22-jährige Fahrer eines BMW X3 hatte nach Angaben der Feuerwehr das Feuer am späten Sonnabendabend im Motorraum bemerkt, als er auf der A 352 unterwegs war. Er stellte das Auto auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Kaltenweide und Flughafen ab und konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Beim Eintreffen der von ihm alarmierten Feuerwehr stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Ein angrenzender Grünstreifen, so Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky, hatte ebenfalls bereits Feuer gefangen. Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr das Auto mit insgesamt 2000 Litern Wasser. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Dortmund. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrleute unter der Leitung von Michael Thiem sowie die Autobahnpolizei.

Zur Galerie Der Fahrer des BMW konnte sein brennendes Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Die Autobahn wurde kurzfristig in Richtung Dortmund gesperrt.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander