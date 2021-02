Langenhagen

Für seine Fahrt mit dem Auto hat sich ein Langenhagener am Sonnabend reichlich Ärger eingehandelt. Als die Polizei den 55-Jährigen gegen 14.15 Uhr auf der Walsroder Straße stoppte und kontrollierte, legte der Mann den Beamten einen Ausweis und einen Führerschein vor, die sich noch vor Ort als Fälschungen entpuppten. In beiden vermeintlichen Dokumenten war zudem ein falscher Name eingetragen.

Die Polizei fertigte insgesamt drei Strafanzeigen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an. Der 55-Jährige wird sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten müssen, der Halter des Wagens, weil er diesem das Fahrzeug überlassen hatte.

Von Frank Walter