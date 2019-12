Godshorn

Ein Mann hat bei einer Weihnachtsfeier, die er nach eigenen Angaben am Sonnabendabend besucht hat, etwas tiefer ins Glas geschaut. Doch trotz seines Alkoholkonsums setzte sich der 48-jährige Hannoveraner an das Steuer seines BMW-Geländewagens. Der Langenhagener Polizei fiel der Wagen auf der Brinker Straße in Godshorn auf.

Denn: Das Fahrzeug war am Sonntagmorgen um 4.10 Uhr in Schlangenlinien unterwegs. Doch der Mann nahm die Anhaltesignale der Polizei erst nach geraumer Zeit wahr und stoppte seinen Wagen. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Bei einem Atemalkoholtest vor Ort pustete der 48-Jährige prompt 3,28 Promille.

Die Beamten brachten den Betrunkenen zur Wache. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Da er seine Papiere nicht dabei hatte, konnten die Polizisten seinen Führerschein nicht sicherstellen. Dafür nahmen sie dem Mann die Autoschlüssel ab und ließen ihn sich in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Von Julia Gödde-Polley