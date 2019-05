Langenhagen

Wer kann Hinweise geben zu einem Auffahrunfall, bei dem am Sonnabend gegen 14 Uhr auf der Flughafenstraße an der Kreuzung Wagenzeller Straße zwei Autos ineinander gefahren sind? Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere Hinweise zur Identität der Fahrerin eines grünen Kleinwagens der Marke VW geben können. Sie war auf der Flughafenstraße zunächst in Richtung Flughafen unterwegs. An der Kreuzung Wagenzeller Straße nutzte sie das grüne Signal der Ampel jedoch nicht, um – wie vorgeschrieben – geradeaus in Richtung Flughafen weiter zu fahren. Statt dessen bremste sie auf der linken Fahrspur, um zu wenden und wieder in Richtung Langenhagen zu fahren. Der Fahrer eines unmittelbar folgenden blauen Mercedes’ konnte das noch rechtzeitig erkennen und anhalten. Der Fahrer des ihm folgenden grauen Audis jedoch bremste zu spät und fuhr in den Mercedes hinein. Es entstand ein Schaden von rund 2300 Euro. Die Fahrerin des grünen Kleinwagens setzte ihre Fahrt ungeachtet dessen fort. Nach Zeugenaussagen habe die Fahrerin graue Haare. Weitere Details sind nicht bekannt.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Unfallflucht auch auf Parkplatz an der Peko-Halle

Dies gilt auch für die Unfallflucht, die sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 10.50 Uhr auf dem Parkplatz an der sogenannten „Peko“-Halle auf der Straße Am Schulzentrum zugetragen hat. Dabei wurde ein schwarzer Audi, der dort in einer Parkbucht stand, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt bei 1000 Euro.

Von Rebekka Neander