Die Polizei sucht Unbekannte, die in Langenhagen zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, an der Virchowstraße und an der Kurzen Straße zwei BMW aufgebrochen haben. Den Gesamtschaden beziffert Polizeisprecher Patrick Götze auf etwa 8500 Euro.

Seinen Angaben zufolge hebelten die Täter an beiden Fahrzeugen jeweils eine hintere Dreiecksscheibe auf. Anschließend bauten sie aus einem 5er-BMW das Navigationsgerät sowie die Multimediaeinrichtung aus. Dort beträgt der Schaden allein circa 5500 Euro. Bei dem an der Kurzen Straße abgestellten Fahrzeug wurde das komplette Lenkrad gestohlen. Die Ermittler prüfen aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe einen Tatzusammenhang.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke