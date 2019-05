Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die zwischen Montag etwa 16 Uhr und Dienstag gegen 8 Uhr einen am Elisabeth-Selbert-Weg in Kaltenweide abgestellten Transporter aufgebrochen haben. Anschließend entwendeten sie von der Ladefläche des abgeschlossenen Fahrzeugs einen Schweißautomaten sowie ein selbstfahrendes Schweißgerät für Dachdeckerarbeiten, heißt es von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze am Mittwoch. Seinen Angaben zufolge steht noch nicht fest, wie die Täter in das Innere gelangen konnten. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke