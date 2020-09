Kaltenweide/Langenhagen

Gleich vier BMW sind in der Nacht von Sonntag, etwa 20 Uhr, und Montag, gegen 12 Uhr, in Kaltenweide aufgebrochen worden. Nun sucht die Polizei die Täter und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten haben dabei einen Schaden von etwa 11.000 Euro angerichtet.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats in Langenhagen schlugen die Autoknacker am Riedgrasweg, am Edderweg und an der Straße Dungenhorst zu. In allen vier Fällen wurden die vorderen Abstandssensoren abmontiert und in einem Fall auch noch ein digitales Kombiinstrument gestohlen.

Polizei sucht Fahrradiebe

Zudem sucht die Polizei einen Dieb, der am Montag in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr an der Feldstraße in Langenhagen ein dort angeschlossenes Herrenrad des Herstellers Prophete City-Bike gestohlen hat. Das Rad hat einen Wert von 250 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke