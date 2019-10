Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Freitag zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Parkplatz 10 des Flughafens in Langenhagen neun Autos aufgebrochen haben. Die Ermittler verdächtigen zwei Männer, die bei ihrem Treiben von Zeugen beobachtet worden waren. Eine Fahndung verlief bisher erfolglos.In den Parkhäusern am Flughafen hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Serien von Fahrzeugaufbrüchen oder Diebstählen von Autoteilen gegeben.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Langenhagen hatten die Täter am Freitag bei neun Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen und das Innere der Autos durchwühlt. Am Sonntag stand noch nicht fest, ob die Autoknacker etwas erbeutet hatten, also auch noch nicht die Höhe des Schadens.

Zeugen hatten zur fraglichen Zeit zwei Männer auf dem Parkplatz 10 bemerkt, die sich verdächtig verhielten. Einer der beiden möglichen Täter ist etwa 30 Jahre alt und dunkelhäutig. Zur Tatzeit trug er ein orangefarbenes oder beiges T-Shirt und war mit einem Fahrrad unterwegs. Von dem zweiten Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass er hellhäutig ist.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke