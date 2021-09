Engelbostel

Unbekannte haben am Mittwoch, 1. September, ein an der Heidestraße in Engelbostel abgestelltes Auto aufgebrochen. Die Täter richteten dabei nach Auskunft der Polizei Langenhagen einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Wie eine Sprecherin des Kommissariats sagte, schlugen die Autoknacker zwischen 19 und 20 Uhr eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und schnappten sich eine im Inneren liegende Handtasche.

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke