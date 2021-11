Godshorn

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Dienstag, 23. November, etwa 23 Uhr, und dem folgenden Mittwoch gegen 8 Uhr einen an der Straße Neue Wiesen in Godshorn abgestellten Jeep Grand Cherokee gestohlen haben. Der 45 Jahre alte Eigentümer aus Langenhagen hatte das schwarzlackierte Auto über Nacht ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

Langenhagens Kommissariatssprecher Patrick Götze beziffert den Wert des Fahrzeugs auf etwa 100.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke