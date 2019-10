Langenhagen

Unter dem Motto „Stille Nacht, tödliche Nacht“ lädt der Verein Win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover – zu einem Krimiabend für Donnerstag, 24. Oktober, ein. Dabei soll es in den Räumen des Quartierstreffs an der Freiligrathstraße 11 im Langenhagener Stadtteil Wiesenau ab 19 Uhr durchaus „kriminell“ werden, hoffen die Veranstalter. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gibt so viele Plätze wie Stühle frei sind, teilt Quartierstreff-Managerin Claudia Koch mit.

Zu Gast ist dann der Autor Thorsten Sueße, der aus seinem jüngsten Werk „ Hannover sehen und sterben“ den vierten Kriminalfall mit Dr. Mark Seifert vorträgt. Darin geht es um den 20 Jahre alten Paul, der sich die Frage stellt, ob es möglich ist, Menschen zu töten, ohne sich anschließend daran zu erinnern. In dem Heranwachsenden existieren in der Tat zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die – bis auf wenige Ausnahmen – nichts voneinander wissen.

Thorsten Sueße liest im Quartierstreff aus seinem jüngsten Werk "Hannover sehen und sterben" vor. Quelle: Privat

In der Folge wird später ein Bestsellerautor aus Hannover abends vor Pauls Haus von einer unbekannten Gestalt getötet. Paul befürchtet, der Täter zu sein, kann sich jedoch an nichts erinnern. Kurz darauf beginnt der renommierte Psychiater Dr. Mark Seifert eine heimliche Affäre mit Pauls Mutter, bringt damit eine tödliche Kaskade ins Rollen.

Es gibt ein altes, düsteres Geheimnis, dessen Aufdeckung einige Personen in Pauls Umfeld um jeden Preis verhindern wollen. Die verstörende Wahrheit kostet mehrere Menschenleben. Nun stellt sich die Frage, ob es dem Psychiater gelingt, die Hintergründe der Tötungsserie aufzudecken, bevor der Täter ein weiteres Mal zuschlägt.

Der in Arnum lebende Autor ist selbst promovierter Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin – schreibt also möglicherweise über eigene Erfahrungen und Fälle. Sueße leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover. Und bei der Darstellung der Handlung seiner Kriminalromane orientiert er sich an seinem eigenen Arbeitsalltag, der durch eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Polizei geprägt ist.

Der Autor veröffentlichte ansonsten ein Fachbuch über die NS-„Euthanasie“ in Niedersachsen, ein Theaterstück und zahlreiche Kurzgeschichten in diversen Anthologien, außerdem schrieb er ein Drehbuch für einen Spielfilm. Daneben betätigte er sich als Schauspieler, hauptsächlich im Bereich Theater, aber auch in Fernseh- und Kinoproduktionen. Er ist Mitglied im Bundesverband junger Autoren und Autorinnen.

Dazu lesen Sie auch

„ Hannover sehen und sterben“: Arnumer Autor präsentiert neuen Krimi

Sueße schreibt über einen Serienmörder

Von Sven Warnecke