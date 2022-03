Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in Kaltenweide. Am Käthe-Kollwitz-Weg hatte ein noch Unbekannter zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, alle vier Reifen des VW Transporters zerstochen und zudem die Front- und eine Seitenscheibe zerkratzt. Der Geschädigte hat laut Polizei einen ihm bekannten Täter in Verdacht, der bereits im Januar einen seiner Reifen zerstochen hatte und dabei auch beobachtet worden war.

Der Schaden im aktuellen Fall beträgt rund 1000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen melden sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 im Polizeikommissariat Langenhagen.

Von Frank Walter