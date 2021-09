Kaltenweide

Ein Fall von Sachbeschädigung an einem geparkten Auto beschäftigt die Polizei Langenhagen. Unbekannte haben am Dienstag, 14. September, zwischen 7.55 und 15.55 Uhr die Heckscheibe eines an der Lindenstraße in Kaltenweide abgestellten Ford eingeschlagen.

Die Ermittler stehen nun nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Langenhagen vor dem Rätsel, ob es sich dabei um pure Zerstörungswut oder um einen Versuch handelt, etwas aus dem Auto zu stehlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke