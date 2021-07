Langenhagen

Zum Auftakt der Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2022 haben Stadt Langenhagen und Region Hannover die gemeinsame Online-Ausbildungsbörse „Azubi21“ überarbeitet. Neben einem veränderten Erscheinungsbild wurde die Plattform um zusätzliche Funktionen wie Fachinformationen zum Thema Ausbildung erweitert. Neu ist auch die Möglichkeit zur Kommunikation der Nutzerinnen und Nutzer untereinander auf der Plattform.

Wirtschaftsförderung bietet Beratung an

Zukünftige Fachkräfte gewinnen und junge Menschen an das Unternehmen binden – das sind heute wichtige Aufgaben von Unternehmen, nicht nur in Langenhagen. Lokalen Betrieben bietet die Wirtschaftsförderung der Stadt intensive Unterstützung und individuelle Beratung an, um diese Ziele zu erreichen. So haben Firmen die Möglichkeit, sich kostenlos auf www.azubi21.de zu registrieren und ihre freien Ausbildungs- und Praktikumsplätze jungen Leuten anzubieten.

Als Ansprechpartner für weitere Fragen zum Ausbildungsportal steht Jörg Hollemann von der kommunalen Wirtschaftsförderung unter Telefon (05 11) 73 07 95 04 oder per E-Mail an joerg.hollemann@langenhagen.de zur Verfügung.

Von Stephan Hartung