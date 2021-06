Langenhagen

Das Bündnis unabhängiger Bürger Langenhagen (BBL) bereitet sich auf die Kommunalwahl im September vor. Während einer Aufstellungsversammlung ist es gelungen, für alle fünf Langenhagener Wahlbereiche Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

Diese Kandidaten treten für das Bündnis Bürger für Langenhagen (BBL) bei der Kommunalwahl an. Quelle: privat

Der Fraktionsvorsitzende Jens Mommsen tritt in Kaltenweide an. Dort kandidiert zudem Sven Wesner. Bernd Juhrig ist bereits jetzt in Godshorn vertreten und hat sich erneut für den Ortsrat aufstellen lassen. Mit ihm tritt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Timo Schubert an. Kandidaten in den weiteren Langenhagener Wahlbereichen sind Arndt Spicza, Elvire Spicza und Stefan Dammann.

„Ohne massive Steuererhöhung“

„Auch im nächsten Rat werden wir uns konsequent für eine deutlich schlankere Verwaltung einsetzen, um Schulen, Kitas, Straßen und Infrastruktur ohne massive Steuererhöhungen finanzieren zu können“, sagt Mommsen. Das Bündnis lehne Steuererhöhungen grundsätzlich ab.

Als bereits erzielten Erfolg nennt die BBL den Neubau des Gymnasiums an der Neuen Bult. „Das wird die schönste Schule Niedersachsens“, sagt Schubert. Gleichzeitig bedauere das Bündnis, dass es mit dem Neubau der IGS auf dem gegenüberliegenden Grundstück nicht vorangehe. Was den Wohnungsbau grundsätzlich betrifft, zeigt sich die Partei jedoch zurückhaltend. Die Menschen in Langenhagen seien um die „Zubetonierung ihres Wohnortes“ besorgt, sagt Schubert. Die BBL wolle diese Sorge ernst nehmen.

