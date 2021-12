Godshorn

Ruhestand ist etwas anderes. „Ich wache noch immer zwischen 5.15 und 5.30 Uhr auf. Die innere Uhr ist weiterhin so eingestellt“, sagt Jürgen Hameister und lacht. Gegen 6.30 Uhr begann immer sein Arbeitstag im Stadtarchiv Langenhagen, um 6.30 Uhr war für ihn auch immer Dienstbeginn bei seiner Tätigkeit im Hallenfreibad Godshorn. Aus beiden Berufsfeldern heraus ist Hameister vielen Langenhagenern ein Begriff. Im Freibad hatte er am 31. August 2017 seinen letzten Arbeitstag, im Stadtarchiv jetzt in der Woche vor Weihnachten. Anders als das Freibad schließt das Stadtarchiv aber nicht. Hameister geht zum 31. Dezember in Rente.

Aus der Aushilfskraft wurde der ständige Bademeister in Godshorn

Und er wirkt zufrieden. „Ich kann im Nachhinein sagen: Ich habe alles richtig gemacht. Gut, dass ich damals nicht bei der Allianz geblieben bin.“ Der gebürtige Hannoveraner ist gelernter Versicherungskaufmann, es schlossen sich vier Jahre als Sanitäter bei der Bundeswehr an. „Dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich bei der Bundeswehr bleibe oder in einen zivilen Beruf gehe.“ Da passte es gut, dass er von einer Stellenausschreibung der Stadt Langenhagen erfuhr. Diese suchte 1980 für drei Monate eine Aushilfskraft für den Betrieb im Hallenbad Stadtmitte. Und dem Schwimmsport war Jürgen Hameister ohnehin zugetan: Schon als 13-Jähriger hatte er für den DLRG-Stadtverband Hannover nationale und internationale Wettkämpfe bestritten.

Hameister erhielt den Job. Kleine Randnotiz: Das Bewerbungsgespräch mit ihm führte Hermann Euscher, damaliger Leiter des Amts für Jugend und Sport bei der Stadt Langenhagen. Euscher war zu seiner Zeit als Godshorner Gemeindedirektor Anfang der Siebzigerjahre maßgeblich an Planung und Bau des Godshorner Bads beteiligt gewesen, das bis zur Schließung am 31. August 2017 den Mittelpunkt in Hameisters Werdegang einnehmen sollte. „Ich hätte nie gedacht, dass ich ab diesem Zeitpunkt 41 Jahre bei der Stadt Langenhagen angestellt sein sollte“, sagt Hameister und grinst. Denn es dauerte nicht lange, ehe sein Aushilfsvertrag, nach erfolgter Umschulung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, in einen dauerhaften Arbeitsvertrag umgewandelt wurde – Hameister wurde Bademeister.

31. August 2017: Jürgen Hameister schließt um 23.59 Uhr das Schwimmbad Godshorn ab. Es ist damit Geschichte. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Schwimmausbildung der Kinder fehlt Hameister

„Ich möchte das niemals missen. Es war mir immer eine Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten“, sagt der jetzt 64-Jährige. Dazu gehörten beispielsweise die Frühschwimmer. „Zu denen haben sich über die Jahre Freundschaften entwickelt und Vertrauensverhältnisse aufgebaut. Die haben Geschichten erzählt, die sie nur ihren besten Freunden anvertrauen – ich wusste auch, wessen Frau fremdgegangen ist.“ Hameister machte aber nicht nur die klassische Aufsicht im Tagesgeschäft in Langenhagen und später ab 2004 in Godshorn, sondern bildete auch Kinder zu Schwimmern aus.

„Das fehlt mir schon“, sagt er und wischt sich eine Träne aus dem Auge. In der Tat lässt sich sagen: Wer in Langenhagen zu jener Zeit das Schwimmen gelernt hat, hat es bei Hameister getan. Wie viel Kinder es insgesamt waren? Hameister überlegt. „700 waren es bestimmt von ,Zwölf Apostel‘“. Mit dem Kindergarten gab es eine Kooperation in beiden Schwimmbädern. Von außerhalb des Kindergartens „dürften es 3000 Kinder gewesen sein, denen ich das Schwimmen beigebracht haben. Toll ist übrigens, dass diese Kinder teilweise später mit ihren eigenen Kindern kamen.“ Schwimmausbildung also über Generationen. „Am Anfang hatten sie alle Angst vor diesem 1,90 Meter großen Mann. Und ab der dritten Stunde waren sie dann nicht mehr aufgeregt.“

Heute sind die Kinder von damals auch alle groß. Und diese Menschen sieht und trifft er immer mal wieder. Beim Einkaufen. Oder im Internet. Apropos Internet: Auf Facebook hat Jürgen Hameister eine große Fangemeinde. Immer wieder stellt er dort historische Bilder ein, die zeigen, wie Langenhagen in den vergangenen Jahrzehnten aussah und sich seitdem verändert hat – und was man heute noch wiedererkennt.

Hameister bleibt dem Langenhagener Stadtarchiv als Ehrenamtlicher erhalten

Ins Stadtarchiv war er mit einem Teil seiner Schaffens- und Arbeitskraft 2003 gewechselt. Zunächst sollte es für zwei Jahre sein. „Ich hätte nie gedacht, dass daraus 18 werden.“ Denn am 12. Juli 2003 – so genau weiß er das noch – war sein letzter Tag im Schwimmbad Stadtmitte. Dieses befand sich gegenüber vom Rathaus über dem daunstärs. „Wir waren 13 Leute im Hallenbad. Niemand sollte arbeitslos werden.“ Die Stadt hatte verschiedene Jobs im Angebot. „Ich wollte unbedingt ins Stadtarchiv, weil mich Historie interessiert“ – außer der anderen Teilzeitstelle als Schwimmmeister in Godshorn.

Die gute Nachricht für alle Hameister-Fans trotz seines Ruhestands: Er bleibt weiterhin aktiv und wird in den sozialen Medien historische Bilder zeigen. Auch dem Stadtarchiv bleibt er treu – ab Februar arbeitet Hameister dort ehrenamtlich einmal pro Woche. Denn ein großes Herz für Historie hat er ohnehin, sammelt wie bisher Ansichtskarten, Orden und Ehrenzeichen ab der Kaiserzeit und hofft auf den Erhalt solcher Fundstücke.

Von Stephan Hartung