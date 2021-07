Krähenwinkel

Ein Baggerfahrer hat am Sonnabend bei Bauarbeiten eine Gasleitung direkt vor einem Wohnhaus An der Trift in Krähenwinkel beschädigt und aufgerissen. Nach Angaben der Feuerwehr klagten die Bewohner in der näheren Umgebung über beißenden Gasgeruch. Die Ortsfeuerwehren Godshorn und Krähenwinkel sperrten den Bereich ab und räumten die umliegenden Wohnhäuser. Nach dem Abquetschen der Gasleitung durch den Energieversorger kontrollierte ein Messtrupp das direkt betroffene Haus und lüftete die Räume. Nach dem Einsatz konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.

Von Sebastian Stein