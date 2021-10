Godshorn

Auf rund 3000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an der Straße Am Kielenkamp in Godshorn angerichtet haben. Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, warfen sie mehrere Steine gegen einen dort abgestellten Radlader. Dadurch ging eine Seitenscheibe zu Bruch.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Frank Walter