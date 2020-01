Langenhagen

Bei einem Betriebsunfall ist am Montag gegen 14.30 Uhr ein Mitarbeiter der Stadtentwässerung in Langenhagen verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei kippte der 45 Jahre alte Mann mit seinem Bagger beim Räumen eines Grabens an der Kolberger Straße in unwegsamem Gelände um. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. „Die Gewerbeaufsicht und die Gemeindeunfallversicherung erhielten Kenntnis“, sagte Oliver Bunke, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Dienstag.

Wie Stadtsprecherin Sabine Mossig auf Anfrage mitteilte, gehe es ihrem Kollegen so weit gut, er werde aber derzeit noch medizinisch betreut. Der städtische Mitarbeiter sei während der Arbeiten mit seinem Bagger aus bislang ungeklärter Ursache die Grabenböschung heruntergerutscht. „Die Sachlage wird derzeit untersucht“, sagte Mossig weiter.

„Unmittelbar nach dem Unfall wurde die Region Hannover als zuständige Behörde informiert“, berichtete die Stadtsprecherin. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde wurden mehrere Ölsperren auf das Gewässer gesetzt. Diese werden von der Stadtentwässerung regelmäßig kontrolliert. „Diese Sperren absorbieren den auf dem Wasser schwimmenden Betriebsstoff und werden im Anschluss fachgerecht entsorgt“, erläuterte Mossig das Prozedere. Die Sperren sollen so lange vor Ort bleiben, bis keine sichtbaren Stoffe mehr feststellbar sind. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, ein Gutachter werde dafür beauftragt.

