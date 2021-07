Langenhagen

Die Jazzmatineen in Langenhagen gehen in die nächste Runde. Am Sonntag, 1. August, gastiert in der beim Publikum beliebten Konzertreihe von Cultour & Co. unter dem Motto „Umsonst und draußen“ ab 11 Uhr die Barrelhouse Jazzband im Rathausinnenhof.

Die bundesweit älteste Jazzband hat Musikgeschichte geschrieben. „Sie hat die Brücke geschlagen zwischen Tradition und Pflege des frühen Jazz in New Orleans und seiner heutigen Bedeutung im Spiegel unserer Zeit“, heißt es von Veranstalter Horst-Dieter Soltau. Klassischer Jazz mit Charme und Temperament sei das Markenzeichen von Deutschlands renommiertester Band des Traditional Jazz.

100 Jahre mitreißende Jazzgeschichte

Mit einem Repertoire von den Klassikern des New-Orleans-Jazz und -Swing bis hin zu den eigenen Werken im Stile des Blues, Boogie-Woogie und kreolischen Jazz bietet die Band 100 Jahre mitreißende Jazzgeschichte. Mehr als 30 CDs, Schallplatten und DVDs wurden inzwischen veröffentlicht. Einige davon erhielten begehrte Kritikerpreise.

Die Barrelhouse Jazzband gastierte auf Tourneen in 57 Ländern auf vier Kontinenten. Sie hat rund 100 namhafte Gastsolisten, meist aus den USA, begleitet. Beim Auftritt zum New Orleans Jazzfestival im Mai 1968 erhielt die Band die Ehrenbürgerschaft der Stadt. „Swinging Hamburg“, die Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Jazz in Hamburg, verlieh der Band im Jahr 2013 den „Louis Armstrong Gedächtnispreis“.

Die Band besteht seit 68 Jahren

Von den „Barrelhouses“ zu den großen Konzerthallen Deutschlands: In ihrer 68-jährigen Bandgeschichte hat sich die Jazzband das Grundsätzliche bewahrt, nämlich kompromisslos Jazz zu spielen, lobt Soltau. Er meint damit die Musik der überwiegend schwarzen Musiker und Komponisten des klassischen Jazz und frühen Swing sowie der späteren New-Orleans-Renaissance. „Ausdrucksstarke Musik voller Einfälle, tief verwurzelt im Blues, mit dem Quantum Show, das gutem Jazz eigen ist“, wirbt der Veranstalter. Auf der Basis ihrer intensiven Kenntnis der Tradition entwickelte sie ihre ganz eigene Klangformel: den typischen Barrelhouse-Sound mit Trompete und zwei Holzbläsern.

Von Stephan Hartung