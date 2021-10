Kaltenweide

Die Schützen in Kaltenweide haben Großes vor: Am Vereinshaus auf dem Zelleriegelände soll ein neuer Schießstand für Kleinkalibergewehr und Pistole gebaut werden. Die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Axel Siebert wollen damit den aktuell gut 360 Mitglieder zählenden Schützenverein nicht nur in die Zukunft führen, sondern auch den Inklusionsgedanken leben. Denn der Plan sieht vor, auch Menschen mit Behinderungen das Schießen zu ermöglichen. Doch das kostet viel Geld.

Ursprünglich waren für den Bau 1,877 Millionen Euro veranschlagt – die Stadt Langenhagen hatte bereits im Jahr 2019 einen 50-prozentigen Zuschuss in Höhe von 938.500 Euro beschlossen. Doch die ehrgeizige Pläne seien von der Corona-Pandemie durchkreuzt worden, berichtet Vereinschef Axel Siebert. Die Folge waren explodierende Baukosten, die „auch die Schützen unvermittelt getroffen haben“, wie er auf Anfrage sagte.

Soziale Arbeit des Schützenvereins wird honoriert

Der neue Schießstand des Schützenvereins Kaltenweide soll auch Menschen mit Behinderungen zugänglich sein. Quelle: Stadt Langenhagen

Aus diesem Grund hat der Verein nun einen Folgeantrag an die Stadt gestellt. Die geschätzten Mehrkosten für den barrierefreien Schießstand belaufen sich demnach auf etwa 430.000 Euro. Der Verein selbst will den Eigenanteil um 50.000 Euro erhöhen. Damit steht ein ungedeckter Betrag von 380.000 Euro im Raum. Den Zuschussantrag hat der Langenhagener Rat in seiner jüngsten Sitzung allerdings abgelehnt. Stattdessen folgte die Mehrheit einem Ergänzungsvorschlag der SPD, die eine zusätzliche Geldspritze von immerhin 215.000 Euro für angemessen erachtete.

SPD-Fraktionschef Marc Köhler begründete das in der öffentlichen Sitzung auch mit Blick auf die in Langenhagen gültige Sportförderrichtlinie, die eine maximale gut 30-prozentige Unterstützung der Vereine vorsehe. Der Sozialdemokrat lobte – wie nahezu alle anderen Vertreter von Parteien und Wählergemeinschaften auch – die integrative und soziale Funktion des Schützenvereins im Dorf sowie dessen hohes Engagement.

Förderung soll keine Begehrlichkeiten wecken

Bei den Schützen aus Kaltenweide und ihrem Projekt sei die Politik bereits bei gut 50 Prozent der Gesamtsumme angelangt, erinnerte Köhler. Vergleichbare Förderungen habe es bislang in der Stadt nur beim Bau der SCL-Sporthalle sowie des Vereinsheims vom TSV Krähenwinkel-Kaltenweide gegeben. Speziell auch wegen der mehr als angespannten Haushaltslage Langenhagens dürfe eine noch höhere Bezuschussung keine Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken, argumentierte Köhler – wie auch andere Redner im Rat.

Auch wenn die zusätzliche Förderung nun geringer als geplant ausfällt, zeigte sich der Schützenverein erleichtert. „Wenn die nun zugesagten 215.000 Euro nicht geflossen wären, hätten wir das Projekt einstellen müssen“, sagte Vereinschef Siebert. Er kündigte an, dass mit Blick auf die nötige Eigenfinanzierung die bereits angelaufenen Fundraising-Projekte nach der Corona-Zwangspause wiederbelebt und forciert werden sollen. Siebert schwebt vor, etwa Firmen gezielt anzusprechen oder auch einzelne Backsteine für 50 Euro an Interessierte mit entsprechender Widmung verkaufen zu wollen. Das solle auch nach außen hin „symbolisieren, dass wir uns selbst engagieren“.

Siebert: Bauen keine goldenen Wasserhähne ein

Mit einer speziellen Visiereinrichtung können auch Nicht-Sehende schießen lernen. Quelle: Heike Baake (Symbolbild)

Zusätzlich wird der Schützenverein die Suche nach weiteren Fördertöpfen verstärken. Vom Regionssportbund wurden bereits 100.000 Euro für den Bau zugesagt. Siebert ist es angesichts der Gesamtkosten aber wichtig zu betonen, dass keine „goldenen Wasserhähne geplant sind“. Zudem wollten die Schützen „die Stadt nicht über den Tisch ziehen“. Vielmehr führe ein inklusiver Bau mit dem dafür notwendigen Aufzug sowie einer modernen Belüftungsanlage, um den Schießbetrieb am jetzigen Standort überhaupt aufrechterhalten zu können, zu dem erheblichen Investitionsvolumen.

Trotz der Corona-Pandemie sind die Schützen nicht untätig geblieben. Zwischenzeitlich liegt auch eine Baugenehmigung vor. Dafür hätten auch drei im Verein aktive Bauingenieure gesorgt, berichtet Siebert. Die Vereinsmitglieder legten ein „riesiges Engagement“ an den Tag.

Stützpunkt für Sehbehinderte?

Der Vorsitzende geht nun davon aus, dass bereits im nächsten Frühjahr mit den Arbeiten auf dem Zelleriegelände begonnen werden kann. Etwa zwölf Monaten später soll dann das neue, inklusive Zeitalter beim SV Kaltenweide beginnen. Siebert schwebt vor, dass der Verein künftig einer von zehn Stützpunkten für Sehbehinderte werden könnte. Denn das böte auch die Gelegenheit, neue Mitglieder zu finden.

Kommunen sollen Förderung überdenken

Gleichwohl regte der Schützenchef an, in der Langenhagener Politik über die Höhe der Sportförderung nachzudenken. Die aktuelle „Drittelförderung reicht heute nicht mehr aus“, betonte er. Als Beispiel nennt Siebert etwa das Bundesland Bayern. Dort würden die Kommunen bei Bauvorhaben durchaus bis zu 75 Prozent der Kosten von Sportvereinen übernehmen. Und das mache sich seinen Angaben durchaus bei den Ergebnissen der Deutschen Meisterschaften bemerkbar. Dort lägen zumeist die Süddeutschen vorne. „Wer Ehrenamt fördern will, muss tiefer in die Tasche greifen.“

