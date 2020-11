Langenhagen

An zwei Stellen in der Stadt beginnen demnächst Bauarbeiten. Zum einen rechnet die Verwaltung ab Montag, 23. November, mit Beeinträchtigungen im Bereich Kastanienallee und Sattelhof. Zum anderen kündigt Rathaussprecherin Juliane Stahl Arbeiten auf der Walsroder Straße ab Montag, 30. November, an.

Im Bereich der Kastanienallee sollen bis voraussichtlich Ende Januar neue Leitungen für das Telekommunikationsnetz verlegt werden. Zwar gebe es wohl nur geringe Behinderungen für den Straßenverkehr, so Stahl, dafür aber Einschränkungen für Fußgänger. Als Grund nennt sie die Installation zweier neuer Hausanschlüsse in diesem Abschnitt.

Fußwege müssen geöffnet werden

„Unter der Fahrbahn werden die Leitungen in geschlossener Bauweise verlegt, sodass der Kfz-Verkehr kaum eingeschränkt wird“, erklärt Stahl. Ausgangspunkt der Arbeiten sei der vorhandene Verteilerschrank an der Ecke Kastanienallee/Sattelhof. Von dort würden die Leitungen unter der Sattelhof-Fahrbahn zum Fußweg und entlang bis zur Kastanienallee verlegt. In den Bereichen der Fußwege müsse der Untergrund hingegen geöffnet werden. „Entsprechend dem Baufortschritt werden die Fußgänger umgeleitet auf freie Wege.“

An Walsroder Straße werden Kanalschächte reguliert

Weitere Sanierungen kündigt die Stadtsprecherin für die Walsroder Straße an. In dem Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und der Robert-Koch-Straße sollen ihren Angaben zufolge ab dem 30. November an verschiedenen Stellen Kanalschächte im Bereich der Fahrbahn reguliert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 18. Dezember, dauern. Um den Straßenverkehr in diesem Streckenabschnitt geringstmöglich einzuschränken, sollen die Fahrzeuge mithilfe einer Wanderbaustelle an dem Engpass vorbeigeführt werden.

Von Sven Warnecke