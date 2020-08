Langenhagen

Seit mehreren Tagen ist die Theodor-Heuss-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Lediglich Anwohner kommen – wenn auch teils nur eingeschränkt – zu ihren Häusern und Wohnungen. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt kündigt eine Aufhebung der Sperrung für Mittwochabend, 5. August, an. Voraussichtlich gegen 20 Uhr soll der Verkehr auf kompletter Länge wieder freie Fahrt haben, heißt es von Sprecherin Juliane Stahl. Die Sanierung „ist im Zeitplan“ und stehe kurz vor dem Abschluss.

Bis zur Freigabe müsse die beauftragte Firma noch Schächte dem Fahrbahnniveau anpassen, Fugen schneiden und neue Markierungen auftragen. „Die Straßenbauer arbeiten mit Hochdruck“, berichtet die Sprecherin. „Letzte Restarbeiten können ohne Sperrung der Straße ausgeführt werden.“

Noch am Montag habe das achtköpfige Team der Firma etwa 400 Tonnen Asphalt im Abschnitt zwischen Reuterdamm und Robert-Koch-Straße verteilt. Die Arbeiten in dem rund 300 Meter langen Abschnitt hätten etwa sechs Stunden gedauert, berichtet Stahl. Die Arbeiter gingen in drei Abschnitten vor – um den Zugang für die Anwohner weitestgehend zu ermöglichen.

Arbeiten auf 1,7 Kilometer langer Strecke kosten 370.000 Euro

Wenn die Straße auf kompletter Länge am Mittwochabend freigegeben wird, haben die Bauarbeiter auf einer Länger von etwa 1,7 Kilometern die Fahrbahndecke erneuert – innerhalb von zehn Tagen. Die Stadt investiert in die Beseitigung von Spurrillen und Schäden der Straße nach eigenen Angaben etwa 370.000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley