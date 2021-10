Langenhagen

Die Erich-Ollenhauer- und die Emil-Berliner-Straße sind in Langenhagen eine vielbefahrene Strecke in Richtung Landeshauptstadt. Das hat Folgen. Nun sollen die Fahrbahnschäden zwischen der Bothfelder Straße und dem Berliner Platz saniert werden.

Doch die ursprünglich ab Montag, 18. Oktober, geplanten Arbeiten verschieben sich um eine Woche. Darauf weist am Freitag Stadtsprecherin Juliane Stahl hin. Ihren Angaben zufolge habe das beauftragte Bauunternehmen kurzfristig informiert, „dass es nicht in der kommenden Woche, sondern erst in der Woche darauf mit den Arbeiten beginnen wird.“ Aus diesem Grund verschiebt sich auch die geplante Einbahnstraßenregelung auf den 25. Oktober.

Umleitungsstrecke wird ausgeschildert

„Die vor Ort bereits aufgestellten Baustellenbanner werden wir schnellstmöglich anpassen“, kündigt die Stadtsprecherin zudem an. Die auf gut zwei Wochen angesetzten Arbeiten sehen vor, dass die Emil-Berliner-Straße und der südliche Teil der Erich-Ollenhauer-Straße während der Sanierung zur Einbahnstraße erklärt werden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Teilweise werde auch unter Vollsperrung gearbeitet. Autofahrer gelangen dann nur noch von der Kreuzung Bothfelder/Theodor-Heuss-Straße in Richtung Berliner Platz. In der Gegenrichtung wird der Verkehr weiträumig über den Langenforther Platz umgeleitet. Die Strecke wird ausgeschildert.

Busse werden umgeleitet

Während der gesamten Sanierung werden die Busse der Linie 616 über die Straße In den Kolkwiesen umgeleitet. Die Haltestellen Klusriede und Emil-Berliner-Straße entfallen. Die Gehwege entlang beider Straßen bleiben frei.

Von Sven Warnecke