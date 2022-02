Krähenwinkel

Zu einem spektakulären Sturmeinsatz auf der S-Bahnstrecke von Hannover in die Wedemark wurde die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel am frühen Montagmorgen gerufen. Ein Baum war auf die Oberleitung gestürzt.

„Der Fahrer einer S-Bahn in Richtung Wedemark meldete um 0.10 Uhr, dass der Baum in der Gegenfahrtrichtung auf der Oberleitung liege und Funken schlage“, berichtete Ortsbrandmeister Kai Jüttner. Die Einsatzkräfte gingen also zunächst davon aus, dass der Baum dort in Flammen stünde. Vor Ort dann allerdings Entwarnung. Ein Feuer war nicht ausgebrochen.

Restspannung in der Fahrleitung

Dennoch stellte der Schaden die 15 angerückten Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Der entwurzelte Baum hatte sich in der Oberleitung verfangen. Die Bahn stellte den Zugverkehr ein und schaltete die Strecke spannungsfrei. Dennoch war noch Restspannung in der Oberleitung, die daher an vier Stellen geerdet wurde.

Wegen vorhandener Restspannung wurden die Oberleitungen an vier Punkten geerdet. Quelle: Henri Decker (Ortsfeuerwehr Krähenwinkel)

„Mit Fachkräften der Bahn besprachen wir dann, wie wir den Baum bergen könnten, ohne die Fahrdrähte zu beschädigen“, so Jüttner. Zunächst wurde er nun mit einer Kette und einem langen Stahlseil verspannt. Das Seil wurde an einem Trecker befestigt, den der stellvertretende Ortsbrandmeister Edgar Schmidt-Nordmeier von seinem Hof beschaffte. Mit dessen Zugkraft konnte der Baum zunächst vorsichtig aufgerichtet werden, um ihn dann auf einen Weg fallen zu lassen. Dort konnte er dann mit einer Motorsäge zerkleinert und weggeräumt werden. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Von Andreas Krasselt